Carlo Giannini, il pizzaiolo italiano ucciso a Sheffield: terzo arresto ma il delitto resta un giallo (Di giovedì 23 giugno 2022) E' scattato il terzo arresto per l'omicidio di Carlo Giannini, il pizzaiolo di 35 anni originario di Mesagne in provincia di Brindisi, trovato morto su una panchina in un parco di Sheffield il 12 maggio scorso. La polizia inglese ha... Leggi su europa.today (Di giovedì 23 giugno 2022) E' scattato ilper l'omicidio di, ildi 35 anni originario di Mesagne in provincia di Brindisi, trovato morto su una panchina in un parco diil 12 maggio scorso. La polizia inglese ha...

Pubblicità

MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Italiano ucciso in GB: Un 27enne arrestato per l'omicidio di Carlo Giannini, trovato morto all'alba del 12maggio al Ma… - LIDAMUGNAI : RT @chilhavistorai3: Italiano ucciso in GB: Un 27enne arrestato per l'omicidio di Carlo Giannini, trovato morto all'alba del 12maggio al Ma… - chilhavistorai3 : Italiano ucciso in GB: Un 27enne arrestato per l'omicidio di Carlo Giannini, trovato morto all'alba del 12maggio al… - carlo_masera : RT @Paologlover: Quando c'è Renzi ospite, la Gruber invita i giornalisti Padellaro, Travaglio, Giannini e aggressivi vari... Quando c'è Co… - corrmezzogiorno : #Bari Omicidio Carlo Giannini, terzo arresto a Sheffield -