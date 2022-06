Capelli al sole, i migliori trattamenti per averli sempre bellissimi (Di giovedì 23 giugno 2022) Avere Capelli bellissimi d'estate è un desiderio possibile, anche se i nemici di una chioma folta e lucente sono molti. Primo tra tutti il sole, ma anche l'acqua di mare, la sabbia e i lavaggi frequenti. I consigli per curarli e mantenerli in "perfetta forma". Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 giugno 2022) Avered'estate è un desiderio possibile, anche se i nemici di una chioma folta e lucente sono molti. Primo tra tutti il, ma anche l'acqua di mare, la sabbia e i lavaggi frequenti. I consigli per curarli e mantenerli in "perfetta forma".

Pubblicità

ilnonequilibrio : RT @marimbarzi: Che bone quelle che riescono a stare coi capelli sciolti in piena estate, senza fare una piega, con 40 gradi, sotto il sole… - _ahsanR : RT @patriGiancotti: Sole, mare, vento che scompiglia i capelli e mette ordine nei pensieri. Mi mancava questa armonia ?????????? Felice fine s… - Maria_AnnaPatti : RT @LuLu190913: 'Quasi anonima sorridi e il sole indora i tuoi capelli. Perché per essere felici è necessario non saperlo?' F. Pessoa #Fra… - LuLu190913 : 'Quasi anonima sorridi e il sole indora i tuoi capelli. Perché per essere felici è necessario non saperlo?' F. Pess… - beauty_opera : Collistar Olio Secco Superabbronzante Idratante SPF 6, Olio spray per Viso, Corpo e Capelli, Resistente all'acqua,… -