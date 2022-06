Canè e Camporese | quella Davis targata Bologna

Leggi su federtennis

(Di giovedì 23 giugno 2022) In occasione del centenario dell’Italia in Copparipercorriamo, con cadenza settimanale, tutti i giovedì da oggi all'8 settembre, la storia del tennis nostrano attraverso i grandi eventi del tennis azzurro e i personaggi cardine delle varie epoche, che hanno caratterizzato anche le squadre nella massima competizione mondiale per nazioni del nostro sport.