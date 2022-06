Can Yaman conquista Il Paradiso delle Signore: pizzicato con un’attrice della fortunata serie TV (Di giovedì 23 giugno 2022) . Il modello e attore ha dimenticato Diletta Leotta La fortunata nuova conquista del bel turco sarebbe Francesca Del Fa, che nella fiction Rai interpreta il personaggio di Venere Irene Cipriani. I due sarebbero stati pizzicati in Sardegna. Bello, dotato di un L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) . Il modello e attore ha dimenticato Diletta Leotta Lanuovadel bel turco sarebbe Francesca Del Fa, che nella fiction Rai interpreta il personaggio di Venere Irene Cipriani. I due sarebbero stati pizzicati in Sardegna. Bello, dotato di un L'articolo proviene da Inews24.it.

