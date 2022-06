Can Yaman che è successo? | Non li ha voluti neanche incontrare (Di giovedì 23 giugno 2022) Gesto inaspettato ed incomprensibile dell’attore Can Yaman durante un evento mondano: non ha voluto incontrare due degli invitati Il gesto di Can Yaman (Foto ANSA)Can Yaman è diventato l’idolo del pubblico italiano in questi anni grazie ad alcuni sceneggiati televisivi turchi andati in onda su Canale 5. Anche per questo motivo, l’attore è solito prendere parte ad eventi mondani in Italia. L’ultimo in ordine di tempo, il Filming Italy andato in scena in Sardegna in questi giorni. Tanti gli ospiti presenti e tra questi volti del cinema, dello spettacolo e della televisione italiana. Oltre al noto attore erano presenti anche due sue vecchie conoscenze che però Can si è rifiutato categoricamente di incontrare. Nel dettaglio si tratta della sua ex fidanzata Diletta Leotta e dell’attore Kabir Bedi: una ... Leggi su specialmag (Di giovedì 23 giugno 2022) Gesto inaspettato ed incomprensibile dell’attore Candurante un evento mondano: non ha volutodue degli invitati Il gesto di Can(Foto ANSA)Canè diventato l’idolo del pubblico italiano in questi anni grazie ad alcuni sceneggiati televisivi turchi andati in onda su Canale 5. Anche per questo motivo, l’attore è solito prendere parte ad eventi mondani in Italia. L’ultimo in ordine di tempo, il Filming Italy andato in scena in Sardegna in questi giorni. Tanti gli ospiti presenti e tra questi volti del cinema, dello spettacolo e della televisione italiana. Oltre al noto attore erano presenti anche due sue vecchie conoscenze che però Can si è rifiutato categoricamente di. Nel dettaglio si tratta della sua ex fidanzata Diletta Leotta e dell’attore Kabir Bedi: una ...

