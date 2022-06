“Camper Golosi” per promuovere turismo agroalimentare

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 giugno 2022) Made in Italy, Centinaio (Mipaaf): guida “” progetto che promuove– “Mi riconosco molto in questo progetto, l’idea di abbinare ile l’era il sogno che avevo nel 2018, perché l’Italia è un paese da vedere, da mangiare e da bere. Una guida legata al mondo deie che permette di scoprire cosa c’è nei vari territori, in termini di prodotti tipici, va incontro alle richieste dei turisti agroalimentari che sono sempre più numerosi e sono anche turisti alto spendenti”. Lo ha detto il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, intervenendo alla presentazione della guida “. In viaggio fra i prodotti tipici ...