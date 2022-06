Camila Giorgi torna n.1 d’Italia nel ranking WTA! Dove arriverebbe se vincesse il torneo di Eastbourne… (Di giovedì 23 giugno 2022) Camila Giorgi è tornata a essere la tennista numero 1 d’Italia. La marchigiana ha infatti operato il sorpasso su Martina Trevisan nel ranking WTA dopo essersi qualificata alle semifinali del torneo WTA 500 di Eastbourne. La 30enne ha demolito la bulgara Tomova in due rapidi set (6-2, 6-1) ed è salita a quota 1.787 punti, contro i 1.744 della toscana che tre settimane fa raggiunse la semifinale al Roland Garros. Camila Giorgi occupa provvisoriamente il 26mo posto nella classifica mondiale, proprio davanti all’altra azzurra che è stata eliminata al primo turno a Bad Homburg. Mal che vada, Camila Giorgi si presenterà a Wimbledon da numero 28 al mondo, visto che possono superarla soltanto la brasiliana Beatriz Haddad Maia ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022)ta a essere la tennista numero 1. La marchigiana ha infatti operato il sorpasso su Martina Trevisan nelWTA dopo essersi qualificata alle semifinali delWTA 500 di Eastbourne. La 30enne ha demolito la bulgara Tomova in due rapidi set (6-2, 6-1) ed è salita a quota 1.787 punti, contro i 1.744 della toscana che tre settimane fa raggiunse la semifinale al Roland Garros.occupa provvisoriamente il 26mo posto nella classifica mondiale, proprio davanti all’altra azzurra che è stata eliminata al primo turno a Bad Homburg. Mal che vada,si presenterà a Wimbledon da numero 28 al mondo, visto che possono superarla soltanto la brasiliana Beatriz Haddad Maia ...

