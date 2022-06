Calendario Serie A 2022-2023. Il Napoli giocherà la prima in trasferta: Nuove regole, turni e soste (Di giovedì 23 giugno 2022) Calendario Serie A 2022-2023: regole, date e soste. il nuovo tabellone del calcio italiano sarà ancora una volta asimmetrico. prima in trasferta per il Napoli. I l Calendario di Serie A 2022-2023 verrà sorteggiato venerdì 24 giugno 2022 (a partire dalle ore 12.00). Si comincia il 13 agosto e si finisce il 4 giugno, in mezzo 4 turni infrasettimanali e la pausa Mondiale dal 10 novembre al 3 gennaio. Il Napoli giocherà la prima gara in trasferta. Le squadre della Serie a 2022-2023 Queste le 20 squadre partecipanti al ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 giugno 2022), date e. il nuovo tabellone del calcio italiano sarà ancora una volta asimmetrico.inper il. I ldiverrà sorteggiato venerdì 24 giugno(a partire dalle ore 12.00). Si comincia il 13 agosto e si finisce il 4 giugno, in mezzo 4infrasettimanali e la pausa Mondiale dal 10 novembre al 3 gennaio. Illagara in. Le squadre dellaQueste le 20 squadre partecipanti al ...

Pubblicità

DiMarzio : Dalla prossima stagione ci potrebbe essere uno spareggio scudetto in #SerieA: - tvdellosport : SERIE A 2022/23?? E' tutto pronto per il sorteggio del calendario del campionato di Serie A 2022/23?? Seguilo con… - AAlciato : Ecco i criteri di compilazione del calendario di serie A (con partite nel girone di ritorno in ordine diverso rispe… - SimoNoveOtto : @Am94Tw calendario serie a - infoitsport : Calendario Serie A 2022-2023. Il Napoli giocherà la prima in trasferta: Nuove regole, turni e soste -