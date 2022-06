Calendario Mondiali nuoto Budapest 2022 oggi: orari giovedì 23 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di giovedì 23 giugno 2022) oggi, giovedì 23 giugno, andrà in scena la settima giornata di gare dei Mondiali 2022 di nuoto in corsie. A Budapest (Ungheria) un programma di gare molto ricco con i colori azzurri a essere ben rappresentati in tutte le specialità per ottenere il miglior risultato possibile. LA DIRETTA LIVE DEI Mondiali DI nuoto DI oggi ALLE 9.00 E ALLE 18.00 (23 giugno) Dalle 10.00 il nuoto artistico proporrà gli Highlight con l’Italia protagonista, mentre dalle 16.00 il duo formato da Costanza Ferro e da Linda Cerruti andrà a caccia di una medaglia nella routine “free” del doppio. Dalle 09.00 le batterie del nuoto in corsie prenderanno il via. Vedremo Piero Codia e ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022)23, andrà in scena la settima giornata di gare deidiin corsie. A(Ungheria) undi gare molto ricco con i colori azzurri a essere ben rappresentati in tutte le specialità per ottenere il miglior risultato possibile. LA DIRETTA LIVE DEIDIDIALLE 9.00 E ALLE 18.00 (23) Dalle 10.00 ilartistico proporrà gli Highlight con l’Italia protagonista, mentre dalle 16.00 il duo formato da Costanza Ferro e da Linda Cerruti andrà a caccia di una medaglia nella routine “free” del doppio. Dalle 09.00 le batterie delin corsie prenderanno il via. Vedremo Piero Codia e ...

