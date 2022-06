Calciomercato Serie A LIVE: Marin verso l’Empoli, sgambetto Milan per Dybala, Lukaku fissa le visite (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 23 GIUGNO Il Monza spinge per Miretti, l’incontro con la Juve per sbloccare l’operazione (CLICCA QUI)Il Galatasaray su Shomurodov, futuro in Turchia per l’attaccante della Roma (CLICCA QUI)Il Milan sogna lo sgambetto, Dybala può diventare un obiettivo concreto (CLICCA QUI)Calciomercato Bologna, i felsinei provano ad inserirsi nella ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. GIOVEDI 23 GIUGNO Il Monza spinge per Miretti, l’incontro con la Juve per sbloccare l’operazione (CLICCA QUI)Il Galatasaray su Shomurodov, futuro in Turchia per l’attaccante della Roma (CLICCA QUI)Ilsogna lopuò diventare un obiettivo concreto (CLICCA QUI)Bologna, i felsinei provano ad inserirsi nella ...

DiMarzio : #Spal, fatta per Arena dal Monopoli. #SudTirol sull’attaccante Mazzocchi. Tutte le trattive di SerieB LIVE - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | @fclubsuedtirol, incontro in corso con la @juventusfc. #Romagnoli arrivato a #Parma - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Sprocati al @fclubsuedtirol: operazione chiusa - sportli26181512 : Cremonese vicina ad Agoumé dell'Inter: la prossima settimana si proverà a chiudere: Il club neopromosso in Serie A… - LALAZIOMIA : Galatasaray, blitz del ds in Italia: si lavora per due giocatori di Serie A -