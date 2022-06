Calciomercato Roma, spunta la promessa che cambia tutto: Mourinho ci spera (Di giovedì 23 giugno 2022) Per il Calciomercato della Roma di Mourinho è stato un giorno importante, vista la promessa fatta tra il club ed un agente. Dopo il grandissimo successo della Conference League, i Friedkin e Tiago Pinto sono impegnati nel cercare di rinforzare la squadra di José Mourinho. Il tecnico portoghese, infatti, ha più volte ribadito l’importanza di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 giugno 2022) Per ildelladiè stato un giorno importante, vista lafatta tra il club ed un agente. Dopo il grandissimo successo della Conference League, i Friedkin e Tiago Pinto sono impegnati nel cercare di rinforzare la squadra di José. Il tecnico portoghese, infatti, ha più volte ribadito l’importanza di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | In programma incontro tra gli agenti di #Kluivert e l'@OM_Officiel - MarcoBovicelli : Eccolo Tiago #Pinto a Milano: incontro a pranzo con l’agente di #Frattesi Beppe #Riso, nelle prossime ore contatti… - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | Incontro tra Tiago #Pinto e #Riso, agente di Davide #Frattesi - SerieA_Aust : RT @sassuolonews: Calciomercato Sassuolo: si insiste con forza per Volpato della Roma - sassuolonews : Calciomercato Sassuolo: si insiste con forza per Volpato della Roma -