Calciomercato Napoli | nome nuovo per la mediana | gioca in Bundesliga

Ormai da settimane il Calciomercato occupa le prime pagine dei giornali, ma non solo: il Napoli sembrerebbe intenzionato a rivoluzionare in maniera importante la rosa, in particolare il reparto di centrocampo che potrebbe subire gli addii di Fabian Ruiz e Demme, che ha su di sè gli occhi del Valencia, allenato dall'ex Gennaro Gattuso. Per la mediana, infatti, nelle ultime ore si sta facendo strada un nome nuovo direttamente dalla Bundesliga, precisamente Stoccarda. L'indiscrezione arriva da Bild, importante portale nazionale tedesco. FOTO: Getty – Orel Mangala Napoli su Orel Mangala: indiscrezione dalla Germania Il Napoli mette gli occhi su Orel Mangala, centrocampista 24enne attualmente in forza allo Stoccarda: questa l'indiscrezione di Bild.

