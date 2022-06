Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome dalla trequarti: arriva dalla Serie A (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport il Milan avrebbe messo gli occhi su Hamed-Junior Traorè. Mancano ancora più di due mesi alla chiusura della sessione di mercato e la possibilità che la società rossonera bussi alla porta del Sassuolo è tutt’altro che remota. Il centrocampista del Sassuolo potrebbe arrivare a luglio, dopo i rinnovi dei dirigenti del club Milanese Maldini e Massara. Traorè Milan Mercato Sassuolo Il club meneghino è l’unico che, insieme al Leeds United, ha fatto sul serio nella trattativa col centrocampista neroverde. Il club di Premier è molto deciso ma sicuramente il Milan non passerà inosservato nell’inserimento a Traorè visto il gradimento dimostrato dalla coppia Maldini-Massara. Il Sassuolo, per uno dei suoi pezzi più ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport ilavrebbe messo gli occhi su Hamed-Junior Traorè. Mancano ancora più di due mesi alla chiusura della sessione di mercato e la possibilità che la società rossonera bussi alla porta del Sassuolo è tutt’altro che remota. Il centrocampista del Sassuolo potrebbere a luglio, dopo i rinnovi dei dirigenti del clubese Maldini e Massara. TraorèMercato Sassuolo Il club meneghino è l’unico che, insieme al Leeds United, ha fatto sul serio nella trattativa col centrocampista neroverde. Il club di Premier è molto deciso ma sicuramente ilnon passerà inosservato nell’inserimento a Traorè visto il gradimento dimostratocoppia Maldini-Massara. Il Sassuolo, per uno dei suoi pezzi più ...

Milan, finalmente Origi: c'è la data delle visite mediche Commenta per primo Da un'idea, quasi a sorpresa, di metà marzo alle firme previste per l'inizio della prossima settimana. Il Milan ha lavorato con forza su Divock Origi, strappandolo alla concorrenza di diversi club inglesi, spagnoli e tedeschi . Merito di Paolo Maldini che ha sempre puntato sull'ormai ex attaccante del ... Milan, perché sono slittate le visite di Origi Commenta per primo Nessun problema per l'arrivo di Divock Origi al Milan. Lo slittamento delle visite mediche dell'attaccante è dovuto alla situazione contrattuale di Massara e Maldini, ma nella giornata di lunedì il giocatore è atteso in Italia. Milan News 24 Calciomercato, il Milan ripensa ad un vecchio pallino per il centrocampo: dalla Serie A! Il calciomercato è ormai entrato nel vivo delle trattative e in casa Milan si continua a lavorare con attenzione. Gli obiettivi sono tanti e riguardano ... Calcio: Inter. Calhanoglu parla di "Colpe di Inzaghi", poi chiarisce 'Il mister mi ha dato tanta fiducia, a Ibra piace essere al centro dell'attenzione' MILANO (ITALPRESS) - Hakan Calhanoglu ieri sera ha fatto ... Commenta per primo Da un'idea, quasi a sorpresa, di metà marzo alle firme previste per l'inizio della prossima settimana. Ilha lavorato con forza su Divock Origi, strappandolo alla concorrenza di diversi club inglesi, spagnoli e tedeschi . Merito di Paolo Maldini che ha sempre puntato sull'ormai ex attaccante del ...Commenta per primo Nessun problema per l'arrivo di Divock Origi al. Lo slittamento delle visite mediche dell'attaccante è dovuto alla situazione contrattuale di Massara e Maldini, ma nella giornata di lunedì il giocatore è atteso in Italia. Calciomercato Milan: il nuovo difensore lo porta Moncada Il calciomercato è ormai entrato nel vivo delle trattative e in casa Milan si continua a lavorare con attenzione. Gli obiettivi sono tanti e riguardano ...'Il mister mi ha dato tanta fiducia, a Ibra piace essere al centro dell'attenzione' MILANO (ITALPRESS) - Hakan Calhanoglu ieri sera ha fatto ...