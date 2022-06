Calciomercato Milan: incontro Massara-Tiago Pinto, Zaniolo nel menù (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato Milan: incontro Massara Tiago Pinto, Zaniolo nel menù. Ma non è stato l’unico argomento di discussione Si scalda il mercato del Milan. Come riferito da Calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, Ricky Massara ha incontrato oggi a pranzo Tiago Pinto, General Manager della Roma. Nel menù non solo il riscatto di Alessandro Florenzi, ormai in dirittura, ma anche e soprattutto Zaniolo e Veretout. Il primo piace molto a Maldini, non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con la Roma ma il Diavolo non sembra intenzionato ad avvicinarsi alla valutazione da 60 milioni di euro (anche se sarebbe possibile ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022)nel. Ma non è stato l’unico argomento di discussione Si scalda il mercato del. Come riferito da.com, e in particolare da Daniele Longo, Rickyha incontrato oggi a pranzo, General Manager della Roma. Nelnon solo il riscatto di Alessandro Florenzi, ormai in dirittura, ma anche e soprattuttoe Veretout. Il primo piace molto a Maldini, non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con la Roma ma il Diavolo non sembra intenzionato ad avvicinarsi alla valutazione da 60 milioni di euro (anche se sarebbe possibile ...

