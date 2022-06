Calciomercato Fiorentina, sempre più concreta la pista Mandragora (Di giovedì 23 giugno 2022) Calciomercato Fiorentina: discorso avviato con la Juventus per portare a Firenze Rolando Mandragora. Offerta migliore di quella del Torino La Fiorentina è sempre più vicina a Rolando Mandragora. Il club viola ha accelerato per il centrocampista classe 1997 ancora di proprietà della Juventus, che ha giocato l’ultimo anno e mezzo con la maglia del Torino. L’intesa con la Juve sarebbe vicina: la Fiorentina ha superato il Torino che aveva offerto 8 milioni di euro. Il Torino, però, non molla e non è da escludere un possibile rilancio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022): discorso avviato con la Juventus per portare a Firenze Rolando. Offerta migliore di quella del Torino Lapiù vicina a Rolando. Il club viola ha accelerato per il centrocamclasse 1997 ancora di proprietà della Juventus, che ha giocato l’ultimo anno e mezzo con la maglia del Torino. L’intesa con la Juve sarebbe vicina: laha superato il Torino che aveva offerto 8 milioni di euro. Il Torino, però, non molla e non è da escludere un possibile rilancio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

