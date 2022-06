Calcio: Spagna, Liga parte con Real Madrid in casa dell'Almeria (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Real Madrid, campione d'Europa e detentore del titolo nazionale, sarà in trasferta sul campo della neopromossa Almeria, mentre il Barcellona ospiterà il Rayo Vallecano nella prima giornata del ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Il, campione d'Europa e detentore del titolo nazionale, sarà in trasferta sul campoa neopromossa, mentre il Barcellona ospiterà il Rayo Vallecano nella prima giornata del ...

Pubblicità

glooit : Calcio: Spagna, Liga parte con Real Madrid in casa dell'Almeria leggi su Gloo - eternalfog86 : RT @ricardorubio44: 2010, l'estate più bella della mia vita: 16 anni, i primi amici, la prima cotta, le prime feste, le prime albe, le prim… - SN4IFUN : ? Doveva essere una festa. E in parte lo è stata, ma per gli #Azzurri quella porta sembrava essere davvero stregata… - RaffaeleNasti8 : @fnapolisempre83 D10S venne al Napoli grazie alla Democrzia Cristiana e al Banco di Napoli...era un altro calcio do… - gigliotube : #Spagna83 #Bearzot #ElVecio #vivoazzurro Bearzot, la figlia Cinzia: «Deriso al Mondiale in Spagna nel 1982 ma il s… -