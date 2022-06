Calcio, ranking Fifa: l’Italia scende al 7° posto dopo le ultime prestazioni non positive (Di giovedì 23 giugno 2022) L'Italia perde una posizione nel ranking Fifa, passando dal sesto al settimo posto dopo le ultime gare di qualificazione a Qatar 2022 e dopo la Nations League L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 23 giugno 2022) L'Italia perde una posizione nel, passando dal sesto al settimolegare di qualificazione a Qatar 2022 ela Nations League L'articolo proviene da Firenze Post.

