Calcio | ranking Fifa | Brasile primo e l' Italia scende al 7° posto

ROMA - L'Italia scende di un gradino e adesso occupa la settima posizione nel ranking Fifa. Il Brasile, che ha scalzato a fine marzo il Belgio dal primo posto, si conferma in vetta. A seguire ci sono proprio i Diavoli Rossi, poi l'Argentina terza. L'Italia perde una posizione nel ranking Fifa, passando dal sesto al settimo posto dopo le ultime gare di qualificazione a Qatar 2022 e dopo la Nations League.