(Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - “L'ma non si fanno previsioni. I risultati si centrano, non si annunciano”. Così il presidente della Lazio Claudiodopo aver visitato la mostra 'Uniformi & Casacche'. “Mercato? Non si fanno regali, si organizza unache sia più competitiva di quella della scorsa stagione -aggiunge il numero uno del club biancoceleste-. Abbiamo avuto un periodo d'assestamento con una guida tecnica e un assetto tattico completamente diverso. Stiamo costruendo laall'insegna di quello che è il nuovo assetto tecnico e con la possibilità di poteralla pari con”.

Pubblicità

TV7Benevento : Calcio: Lotito, 'l'obiettivo è fare sempre meglio, allestiremo squadra per competere con tutti' -… - MarcStir : @RiccardoCekka @sandro_rosco Sulla modernità, ben venga. Sui soldi, ne girano tanti, ma le società di calcio sono i… - sportli26181512 : Lazio, Lotito: 'Vogliamo un ruolo importante nel calcio europeo. Mercato? Vogliamo competere con tutti': Claudio Lo… - cmdotcom : #Lazio, #Lotito: 'Vogliamo un ruolo importante nel calcio europeo. Mercato? Vogliamo competere con tutti' - LALAZIOMIA : Lazio, Lotito: 'Vogliamo un ruolo importante nel calcio europeo. Mercato? Vogliamo competere con tutti' -

Calciomercato.com

FUTURO - 'Il futuro sarà proiettato in una logica di competizione per poter assurgere a un ruolo importante neleuropeo'.... come accadde a inizio Anni '90 del secolo scorso, per ilmaschile di serie A e le partite internazionali. Lazio -, 17 anni da patron tra tamponi e Flaminio I requisiti che dovrebbe ... Lazio, Lotito: 'Vogliamo un ruolo importante nel calcio europeo. Mercato Vogliamo competere con tutti' Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - “L'obiettivo è fare sempre meglio ma non si fanno previsioni. I risultati si centrano, non si annunciano”. Così il ...Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, in merito alla prossima stagione e al mercato che è in procinto di iniziare. MERCATO - "Non si fanno rega ...