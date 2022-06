Calcio: Europeo Under 19, azzurrini contro la Francia a caccia del primato del girone (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - Dopo aver superato i primi due match dell'Europeo contro la Romania (2-1) e i padroni di casa della Slovacchia (1-0), domani si rinnova la storica sfida contro la Francia (dalle 17.30, diretta su Rai Sport HD, canale 58 DT). L'Italia ha già conquistato il pass per le semifinali e per i Mondiali Under 20 del prossimo anno in Indonesia e la partita di domani, ultima della fase a gironi, servirà a stabilire il primato nel girone. Ai ragazzi di Nunziata, per conquistare il primo posto, serve una vittoria che eviterebbe loro di incrociare presumibilmente l'Inghilterra, prima nel girone B, che domani se la vedrà con Israele, seconda. Nunziata deve fare i conti con una situazione disciplinare che non avvantaggia la sua squadra: ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - Dopo aver superato i primi due match dell'la Romania (2-1) e i padroni di casa della Slovacchia (1-0), domani si rinnova la storica sfidala(dalle 17.30, diretta su Rai Sport HD, canale 58 DT). L'Italia ha già conquistato il pass per le semifinali e per i Mondiali20 del prossimo anno in Indonesia e la partita di domani, ultima della fase a gironi, servirà a stabilire ilnel. Ai ragazzi di Nunziata, per conquistare il primo posto, serve una vittoria che eviterebbe loro di incrociare presumibilmente l'Inghilterra, prima nelB, che domani se la vedrà con Israele, seconda. Nunziata deve fare i conti con una situazione disciplinare che non avvantaggia la sua squadra: ...

