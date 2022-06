Calcio: 30 giugno nuova Assemblea della Lega Serie A (Di giovedì 23 giugno 2022) Milano, 23 giu. - (Adnkronos) - Giovedì 30 giugno è stata convocata una nuova Assemblea della Lega Serie A nella sede di via Rosellini a Milano. Tra gli argomenti all'ordine del giorno i diritti tv per l'area medio Oriente e nord Africa, le strategie per i diritti tv del triennio 2024/27, il Calcio femminile, il tema della media company, le sponsorizzazioni per la Coppa Italia delle prossime due stagioni, il paracadute ai club retrocessi in Serie B e l'attività della sede di New York. Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) Milano, 23 giu. - (Adnkronos) - Giovedì 30è stata convocata unaA nella sede di via Rosellini a Milano. Tra gli argomenti all'ordine del giorno i diritti tv per l'area medio Oriente e nord Africa, le strategie per i diritti tv del triennio 2024/27, ilfemminile, il temamedia company, le sponsorizzazioni per la Coppa Italia delle prossime due stagioni, il paracadute ai club retrocessi inB e l'attivitàsede di New York.

