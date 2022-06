Busta paga: retribuzione e maggiorazioni per lavoro festivo e straordinario (Di giovedì 23 giugno 2022) Come cambia la Busta paga se si lavora in un giorno festivo? Nei giorni festivi e le domeniche il lavoratore ha diritto di assentarsi senza perdere il diritto alla retribuzione, al fine di recuperare le energie psico-fisiche e dedicarsi alla propria vita sociale e familiare. Tuttavia, previo accordo tra le parti, eventualmente raggiunto in sede di contrattazione collettiva, è ammesso il lavoro nelle festività. A fronte del disagio patito dal dipendente, i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) prevedono specifiche compensazioni economiche che, a seconda dei casi, possono concretizzarsi in: Maggiorazione per lavoro festivo; straordinario per lavoro festivo. Qual è la differenza tra i due ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 23 giugno 2022) Come cambia lase si lavora in un giorno? Nei giorni festivi e le domeniche il lavoratore ha diritto di assentarsi senza perdere il diritto alla, al fine di recuperare le energie psico-fisiche e dedicarsi alla propria vita sociale e familiare. Tuttavia, previo accordo tra le parti, eventualmente raggiunto in sede di contrattazione collettiva, è ammesso ilnelle festività. A fronte del disagio patito dal dipendente, i contratti collettivi nazionali di(CCNL) prevedono specifiche compensazioni economiche che, a seconda dei casi, possono concretizzarsi in: Maggiorazione perper. Qual è la differenza tra i due ...

