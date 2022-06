Burioni: “Il 95% italiani vive come se il Covid non esistesse più” (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sintetizzo la mia percezione della situazione in modo sommario, ma fedele alla realtà. Il 95% degli italiani vive come se il Covid non esistesse più. Può piacere, può non piacere, le spiegazioni possono essere molte, ma è un dato di fatto”. Riassume la sua riflessione in un tweet il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Ritwitta il post di Burioni anche l’epidemilogo Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all’università del Salento: “Quello che mi preoccupa ancor di più – chiosa – sono quelli, anche in posizioni di comando, che si comportano come se il Covid non fosse mai esistito”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sintetizzo la mia percezione della situazione in modo sommario, ma fedele alla realtà. Il 95% deglise ilnonpiù. Può piacere, può non piacere, le spiegazioni possono essere molte, ma è un dato di fatto”. Riassume la sua riflessione in un tweet il virologo Roberto, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Ritwitta il post dianche l’epidemilogo Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all’università del Salento: “Quello che mi preoccupa ancor di più – chiosa – sono quelli, anche in posizioni di comando, che si comportanose ilnon fosse mai esistito”. L'articolo proviene da Italia Sera.

