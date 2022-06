Pubblicità

fisco24_info : BTp Italia: raccolta totale a 9,4 miliardi, agli istituzionali 2,2 miliardi: Nel collocamento riservato agli invest… - SBerritta : Il BTP Italia ha fatto flop perché lo stigma da «oro alla patria» riluceva anche al buio - bluerating_com : RT @bluerating_com: Mercati: Btp e Pmi insieme per risollevare l’Italia. La proposta - infoiteconomia : Bond, il Mef conferma tasso minimo Btp Italia a 1,6% - - infoiteconomia : BTP Italia, collocati meno di 9,5 miliardi con tasso dell'1,6% -

Chiuso il collocamento presso i risparmiatori retail del2030 , per un controvalore pari a 7.260,503 milioni di euro e 211.432 contratti conclusi. I rendimenti effettivi del2030 si confermano quelli minimi già annunciati: il tasso ...La diciassettesima edizione delsi chiude con un totale emesso pari a 9,4 miliardi di euro . Lo comunica il ministero dell'Economia in una nota , precisando che nel collocamento riservato agli investitori istituzionali, ...il prossimo 24 giugno non si svolgerà l’asta dei BTP€i per dare spazio alla conclusione dell’emissione del Btp Italia avviata il 20 giugno. La modalità di collocamento dei BTP Short Term è la stessa ...Il collocamento riservato agli investitori istituzionali ha raccolto 2,179 miliardi di euro, che si sommano ai 7,24 miliardi venduti alla clientela retail ...