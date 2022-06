Btp Italia | con il titolo di Stato anti inflazione il Tesoro raccoglie 9 | 4 miliardi Il tasso minimo garantito è dell’1 | 6%

(Di giovedì 23 giugno 2022) Ilha collocato oltre 9,4del nuovo Btpcon scadenza giugno 2030. Nel corso della prima fase del collocamento, dedicata agli investitori retail, sono stati conclusi 211.432 contratti per un controvalore di 7,26. Nella seconda fase riservata agli istituzionali sono arrivate 238 proposte di adesione per 2,18. Ilgarto del” è confermato all’1,6%, pagato in due cedole semestrali, ricorda il ministero dell’Economia. Previsto un doppio premio fedeltà del valore complessivo% sul capitale investito per il risparmiatore che acquista all’emissione e detiene ilfino alla scadenza. Si è ...

COLLOCAMENTI TITOLI DI STATO Emissione di Btp short term con scadenza a maggio 2025 (cedola annuale: 1,75% - Codice ISIN: da attribuire). Ammontare compreso tra 3,5 e 4 miliardi di euro. Variazioni frazionali per il FTSE Mid Cap ( - 0,57%) e per il FTSE Star (+0,1%). Lo spread Btp - Bund ha superato i 205 punti, nonostante il rendimento del titolo italiano con scadenza ... I mercati azionari che obbligazionari soffrono pesantemente. Per questo, in attesa delle prossime riunioni delle banche centrali, secondo Michele de Michelis, CIO di Frame AM, è ancora meglio evitare ...