Brasile, calciatore arrestato dopo la partita. Il club: "Abuso di potere" (Di giovedì 23 giugno 2022) Caso giudiziario in Brasile, in occasione della sfida di Serie D brasiliana tra Nova Venecia e Real Noroeste conclusa con l'arresto del giocatore ospite Vinicius Leandro. Una nota del club ospite è stata diramata in difesa del tesserato: "La Real Noroeste nega l'accusa di oltraggio e sostiene che il difensore sia stato vittima di Abuso di potere da parte degli ufficiali". Il giocatore è stato poi rilasciato nelle ore successive. SportFace.

