Bomba Stefano De Martino! Clamorosa decisione della Rai: ora come farà? (Di giovedì 23 giugno 2022) Stefano De Martino è stato il protagonista assoluto della programmazione Rai nel corso dell’ultimo anno: adesso arriva una Clamorosa decisione della rete. La Rai è pronta a puntare tutto su Stefano De Martino anche per quanto riguarda il palinsesto televisivo 2022/23. Infatti il servizio pubblico ha preso una Clamorosa decisione sullo showman napoletano: di cosa L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 giugno 2022)De Martino è stato il protagonista assolutoprogrammazione Rai nel corso dell’ultimo anno: adesso arriva unarete. La Rai è pronta a puntare tutto suDe Martino anche per quanto riguarda il palinsesto televisivo 2022/23. Infatti il servizio pubblico ha preso unasullo showman napoletano: di cosa L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

cia_715 : ???? BOMBA PAZZESCA DEL DR. STEFANO SCOGLIO ?? 'UCCIDONO BAMBINI ED ULTRASETTANTENNI CON I METALLI PESANTI TOSSICI DEI… - LBasemi : ???? BOMBA PAZZESCA DEL DR. STEFANO SCOGLIO ?? UCCIDONO BAMBINI ED ULTRASETTANTENNI CON I METALLI PESANTI TOSSICI DEI… - biraghi_stefano : @cjmimun Vecchio che si ristora nella fontana, bambino con gelato che cola e nonna con fazzoletto bianco sudato...… - unicornpolyglot : @Stefano_86_ @nelsottobosco Certo, non tutte le donne li hanno, ma non sono nemmeno rari, quindi non dovrebbe esser… - Adriano40993709 : Approfittandone per ricordavi che per il Nobel non ci si candida né si viene candidati. Il candidato premio Nobel… -