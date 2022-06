Bollette, proroga del taglio al 30 settembre: le novità (Di giovedì 23 giugno 2022) Con il proseguimento della crisi ucraina e la conseguente difficoltà di approvvigionamento di gas, il prezzo delle materie prime e dell’energia non accenna a diminuire. Il Governo continua a intervenire per arginare gli aumenti, e con il Decreto-legge approvato in CdM nel pomeriggio del 22 giugno arriva la proroga per il terzo trimestre del taglio delle Bollette. Fino a settembre, quindi, verranno azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per luce e gas, resta inoltre al 5% l’IVA relativa al metano usato per combustione per usi civili e industriali. Vengono inoltre estese le garanzie concesse da SACE S.p.A. alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale fino al 31 dicembre 2022. Prevista infine la proroga al 31 marzo 2023 della tassazione sugli extraprofitti delle società ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 23 giugno 2022) Con il proseguimento della crisi ucraina e la conseguente difficoltà di approvvigionamento di gas, il prezzo delle materie prime e dell’energia non accenna a diminuire. Il Governo continua a intervenire per arginare gli aumenti, e con il Decreto-legge approvato in CdM nel pomeriggio del 22 giugno arriva laper il terzo trimestre deldelle. Fino a, quindi, verranno azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per luce e gas, resta inoltre al 5% l’IVA relativa al metano usato per combustione per usi civili e industriali. Vengono inoltre estese le garanzie concesse da SACE S.p.A. alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale fino al 31 dicembre 2022. Prevista infine laal 31 marzo 2023 della tassazione sugli extraprofitti delle società ...

