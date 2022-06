Bollette e prezzi benzina, cosa accadrà nelle prossime settimane (Di giovedì 23 giugno 2022) I costi dell'energia elettrica, del gas e i prezzi della benzina sono fattori su cui si gioca una partita importante. Proprio per questo c'è grande attenzione sul tema, in un periodo storico in cui la spinta dell'inflazione e della perdita di potere d'acquisto sono aspetti divenuti di dominio pubblico. Si lavora a soluzioni «tampone» che possano consentire di vivere questo momento complicato, in attesa di novità più importanti. Bollette, i prossimi interventi Non è facile ipotizzare uno scenario in cui, dall'oggi al domani, si possa arrivare ad una soluzione dei problemi. Di certo è che, in base a quanto emerge, c'è l'impegno del Governo a limitare l'impatto della questione sulle tasche dei cittadini. Le ultime notizie emerse a livello mediatico e risalenti al Consiglio dei Ministri del 22 giugno parlano di uno scenario in cui ci ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 23 giugno 2022) I costi dell'energia elettrica, del gas e idellasono fattori su cui si gioca una partita importante. Proprio per questo c'è grande attenzione sul tema, in un periodo storico in cui la spinta dell'inflazione e della perdita di potere d'acquisto sono aspetti divenuti di dominio pubblico. Si lavora a soluzioni «tampone» che possano consentire di vivere questo momento complicato, in attesa di novità più importanti., i prossimi interventi Non è facile ipotizzare uno scenario in cui, dall'oggi al domani, si possa arrivare ad una soluzione dei problemi. Di certo è che, in base a quanto emerge, c'è l'impegno del Governo a limitare l'impatto della questione sulle tasche dei cittadini. Le ultime notizie emerse a livello mediatico e risalenti al Consiglio dei Ministri del 22 giugno parlano di uno scenario in cui ci ...

Newsinunclick : SOLUZIONI DEL GOVERNO NON RISOLVONO EMERGENZA Insufficiente per il Codacons la proroga al terzo trimestre delle mi… - cravattarossa : RT @Codacons: Ciò che realmente serve a #famiglie e #imprese è il blocco dei prezzi di #luce, #gas, #benzina e #gasolio, con tariffe ammini… - Codacons : Ciò che realmente serve a #famiglie e #imprese è il blocco dei prezzi di #luce, #gas, #benzina e #gasolio, con tari… - ___LUKASPC___ : @marieta99044909 @massimogrossi2 quindi stai meglio OGGI che nel 2011?? strano....la benzina all'epoca costava 1,45… - guerraucrainait : Il consiglio die Ministri approva il decreto che proroga al terzo trimestre le misure per contenere i prezzi delle… -