Bochicchio | nelle telecamere di sicurezza le immagini prima della morte | avanza l’ipotesi dell’istigazione al suicidio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 23 giugno 2022) Caso. Il circuito di una telecamera di videosorveglianza piazzata nei pressi dell’Aeroporto dell’Urbe ha immortalato gli ultimi istanti di vita di Massimo, mentre si trovava alla guidasua moto Bmw lungo la via Salaria. Le ultimedalle videocameredi morire L’occhio elettronico ha inquadrato chiaramente quella frazione di asfalto sul quale stava sfrecciando il bolide del broker 56enne, in direzione Roma Centro, che poi finisce per schiantarsi tragicamente contro un muro di cinta. Alla fine, il mezzo prenderà anche fuoco. Ledei circuiti di sorveglianza sono state acquisite dagli agenti del III Gruppo Nomentano e non saranno le uniche a testimoniare la dinamica. I caschi bianchi, infatti, hanno chiesto all’Urbe un’ulteriore verifica su ...