Boateng | rinnovo con… kebab! Ecco l’annuncio dell’Hertha | VIDEO

Pubblicità

sportli26181512 : Boateng rinnova con l'Hertha Berlino: offrirà 2023 kebab ai tifosi. VIDEO: L'ex centrocampista del Monza giocherà p… - GoalItalia : Boateng festeggia il rinnovo con l'Hertha Berlino ?? Offerti 2023 kebab ai tifosi ?? - Cucciolina96251 : RT @Torrenapoli1: Trattative estero - #Leeds su #Roca del Bayern : prezzo 15M - #Toluca su Luuk #DeJong del Barca - #Marsiglia su #Witsel -… - PSGInMyBlood : RT @Torrenapoli1: Trattative estero - #Leeds su #Roca del Bayern : prezzo 15M - #Toluca su Luuk #DeJong del Barca - #Marsiglia su #Witsel -… - Torrenapoli1 : Trattative estero - #Leeds su #Roca del Bayern : prezzo 15M - #Toluca su Luuk #DeJong del Barca - #Marsiglia su… -

L'annuncio deldi contratto con la squadra tedesca fino al 2023 è arrivato in classico stile: il giocatore si è detto pronto ad offrire 2023 kebab ai tifosi. Infatti, il ...Commenta per primo Kevin - Princeresta un altro anno all' Hertha Berlino : ufficiale ilL'avventura di Kevin Prince Boateng a Berlino continua. Come riportato dai canali ufficiale dell'Herta Berlino, l'ex attaccante della Fiorentina ha rinnovato di un anno il ...Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, l’Hertha Berlino ha annunciato il rinnovo di contratto per un anno a Kevin-Prince Boateng. Il centrocampista classe 1987 si legherà con il club ...