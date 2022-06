BMW - La M3 Touring è la nuova Safety Car della MotoGP (Di giovedì 23 giugno 2022) La BMW M3 Touring ha appena debuttato al Goodwood Festival of Speed ma per lei è già pronto un incarico molto speciale. All'evento inglese non viene infatti esposta solo la versione stradale, ma anche la nuova Safety Car destinata al mondiale MotoGP, con il quale la BMW vanta un rapporto di collaborazione avviato nel 1999. Accessori M Performance e livrea celebrativa. La M3 Touring Safety Car MotoGP è stata personalizzata adottando le luci di segnalazione per l'attività in pista e una livrea che riprende i colori del reparto M e i loghi per le celebrazioni dei 50 anni di attività. Sono stati inoltre installati i nuovi accessori M Performance che presto saranno resi disponibili per questo modello: possiamo infatti notare i particolari di carbonio lucido dei paraurti e ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 23 giugno 2022) La BMW M3ha appena debuttato al Goodwood Festival of Speed ma per lei è già pronto un incarico molto speciale. All'evento inglese non viene infatti esposta solo la versione stradale, ma anche laCar destinata al mondiale, con il quale la BMW vanta un rapporto di collaborazione avviato nel 1999. Accessori M Performance e livrea celebrativa. La M3Carè stata personalizzata adottando le luci di segnalazione per l'attività in pista e una livrea che riprende i colori del reparto M e i loghi per le celebrazioni dei 50 anni di attività. Sono stati inoltre installati i nuovi accessori M Performance che presto saranno resi disponibili per questo modello: possiamo infatti notare i particolari di carbonio lucido dei paraurti e ...

