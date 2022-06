Blackout, così caldo e reti elettriche sotto stress lasciano al buio le città. “C’è ben poco da fare, se non cambiare le nostre abitudini” (Di giovedì 23 giugno 2022) “Ecco, è appena andata via la luce”. Si interrompe Alberto Berizzi, docente di Sistemi elettrici per l’energia al Politecnico di Milano al quale ilfattoquotidiano.it ha chiesto di commentare i Blackout che nell’ultima settimana hanno lasciato senza elettricità migliaia di milanesi e non solo. Si trova alla Bovisa, quartiere universitario già rimasto senza corrente per ben sei ore nella giornata di venerdì 17 giugno. “La rete di Milano in particolare ha il problema dei giunti, la cui sostituzione significa aumentare i punti deboli, quelli che si surriscaldano più facilmente”, spiega, chiarendo però che nell’immediato la soluzione più efficace non riguarda cavi e trasformatori, “ma le nostre abitudini di consumatori”. Secondo il gestore Unareti, che opera nel capoluogo lombardo, i consumi sono infatti aumentati del 35% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) “Ecco, è appena andata via la luce”. Si interrompe Alberto Berizzi, docente di Sistemi elettrici per l’energia al Politecnico di Milano al quale ilfattoquotidiano.it ha chiesto di commentare iche nell’ultima settimana hanno lasciato senza elettricità migliaia di milanesi e non solo. Si trova alla Bovisa, quartiere universitario già rimasto senza corrente per ben sei ore nella giornata di venerdì 17 giugno. “La rete di Milano in particolare ha il problema dei giunti, la cui sostituzione significa aumentare i punti deboli, quelli che si surriscaldano più facilmente”, spiega, chiarendo però che nell’immediato la soluzione più efficace non riguarda cavi e trasformatori, “ma ledi consumatori”. Secondo il gestore Una, che opera nel capoluogo lombardo, i consumi sono infatti aumentati del 35% ...

Pubblicità

aniramiznat : RT @fattoquotidiano: Blackout, così caldo e reti elettriche sotto stress lasciano al buio le città. “C’è ben poco da fare, se non cambiare… - fattoquotidiano : Blackout, così caldo e reti elettriche sotto stress lasciano al buio le città. “C’è ben poco da fare, se non cambia… - Diego_Bruno80 : @Resistenza1967 Così non possiamo pagare le tasse on line, non lavoriamo e dormiamo tutto il giorno.. Voglio vedere… - AleCalzav : Finché c'è corrente meglio ricaricare dispositivi e torcie, cosi sembrerà un po' meno medioevo e qlcsa riuscirò a l… - Lorychan_95 : Ma non solo... Il blackout?, l'affetto tra di loro, l'incontro con loro che adesso non riesco neanche ad avvicinarm… -