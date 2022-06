Berlusconi: "Torno in campo, tra otto mesi Forza Italia sopra il 20%" (Di giovedì 23 giugno 2022) Il leader del partito: 'Mi hanno lasciato fuori dalla politica per sei anni, ma ora organizzerò un grande convegno ogni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 giugno 2022) Il leader del partito: 'Mi hanno lasciato fuori dalla politica per sei anni, ma ora organizzerò un grande convegno ogni ...

Pubblicità

007Vincentxx : Il Mattino Mobile: Berlusconi: «Escluso da politica per condanna assurda, dopo 6 anni torno in campo e alle politic… - lupovittorio42 : RICOVERATELO. Berlusconi: torno in campo, Forza Italia fra otto mesi alle elezioni politiche sarà sopra il 20% - cheamarena : RT @SkyTG24: Berlusconi: 'Torno in campo, tra 8 mesi Forza Italia sopra il 20%' - oznecniv5 : RT @SkyTG24: Berlusconi: 'Torno in campo, tra 8 mesi Forza Italia sopra il 20%' - SkyTG24 : Berlusconi: 'Torno in campo, tra 8 mesi Forza Italia sopra il 20%' -