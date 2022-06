Berlusconi: torno in campo, tra 8 mesi Forza Italia sopra il 20% (Di giovedì 23 giugno 2022) " Forza Italia fra otto mesi alle nuove elezioni politiche sarà sopra il 20%". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi , nel corso di un comizio a Monza in sostegno del sindaco ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 23 giugno 2022) "fra ottoalle nuove elezioni politiche saràil 20%". Lo ha detto il leader di, Silvio, nel corso di un comizio a Monza in sostegno del sindaco ...

