Benzina, sconto fino a 35 centesimi per l'estate e distributori sul piede di guerra: cosa succede a luglio e agosto (Di giovedì 23 giugno 2022) Il governo guidato da Mario Draghi ha prorogato di altri tre mesi gli sconti sulle bollette di luce e gas stanziando altri 3,27 miliardi. Contestualmente... Leggi su europa.today (Di giovedì 23 giugno 2022) Il governo guidato da Mario Draghi ha prorogato di altri tre mesi gli sconti sulle bollette di luce e gas stanziando altri 3,27 miliardi. Contestualmente...

Pubblicità

matteosalvinimi : Sconto benzina e gasolio di 25 centesimi al litro, per la Lega fondamentale confermarlo per tutta l’estate, ci aspe… - romatoday : Benzina, sconto fino a 35 centesimi per l'estate e distributori sul piede di guerra: cosa succede a luglio e agosto… - PalermoToday : Benzina, sconto fino a 35 centesimi per l'estate e distributori sul piede di guerra: cosa succede a luglio e agosto… - RosariaM6 : @matteosalvinimi Quanto sarebbe questo sconto? 10 centesimi? Ottimo così la benzina è tondo tondo 2 euro per sempre... - kafkalibero : @matteosalvinimi Ma di che sconti parli, la benzina è a 2,05 ed è pure a sconto? Tacci tua, in inverno saremo sen… -