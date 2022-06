Benzina e diesel, prezzi oggi: verde self a 2,073 euro a litro (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo ieri in discesa dopo i rialzi delle prime sedute della settimana, IP ha aumentato di 2 centesimi i prezzi raccomandati di Benzina e diesel. Il monitoraggio sul territorio mostra, a livello medio, prezzi praticati poco mossi con lievi aggiustamenti al rialzo sul diesel. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 22 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della Benzina in modalità self rimane a 2,073 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 2,062 e 2,083 euro/litro (no logo 2,060). Il prezzo medio ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo ieri in discesa dopo i rialzi delle prime sedute della settimana, IP ha aumentato di 2 centesimi iraccomandati di. Il monitoraggio sul territorio mostra, a livello medio,praticati poco mossi con lievi aggiustamenti al rialzo sul. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mise aggiornati alle 8 di ieri 22 giugno, il prezzo medio nazionale praticato dellain modalitàrimane a 2,073, con i diversi marchi compresi tra 2,062 e 2,083(no logo 2,060). Il prezzo medio ...

Pubblicità

RSInews : Basta motori a combustione, no tedesco - Berlino non appoggerà il piano dell'UE di bandire la vendita di veicoli a… - lucatelese : Trovo veramente incredibile che il governo si faccia prendere letteralmente in giro dal cartello degli idrocarburi:… - Greenpeace_ITA : Se si anticipasse lo stop alla vendita di auto a benzina e diesel al 2028, l’Italia potrebbe risparmiare: ??66 milia… - PalermoToday : Chi è il tedesco che vuole salvare le auto a benzina e diesel - qui_finanza : Stop diesel benzina nel 2035, la Germania è contraria -