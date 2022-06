Beni confiscati alla mafia, a Fondi si progetta un centro antiviolenza e una struttura sportiva (Di giovedì 23 giugno 2022) Fondi – Contributi per il recupero e la ristrutturazione di Beni confiscati alle mafie: due progetti di Fondi si aggiudicano altrettanti contributi da 70mila e 44.396 euro. Il primo stanziamento riguarda un immobile in via Cavour, concesso dalla Regione Lazio su richiesta del Comune di Fondi, per ristrutturare locali nei quali sorgerà un centro di prima accoglienza per donne e minori vittima di violenza. Il secondo finanziamento è stato invece assegnato ad una realtà sportiva, la Asd Handball Club Fondi, che si era precedentemente aggiudicata una struttura sottratta alla criminalità partecipando ad un avviso pubblico bandito sempre dal Comune di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 giugno 2022)– Contributi per il recupero e la rizione dialle mafie: due progetti disi aggiudicano altrettanti contributi da 70mila e 44.396 euro. Il primo stanziamento riguarda un immobile in via Cavour, concesso dRegione Lazio su richiesta del Comune di, per rire locali nei quali sorgerà undi prima accoglienza per donne e minori vittima di violenza. Il secondo finanziamento è stato invece assegnato ad una realtà, la Asd Handball Club, che si era precedentemente aggiudicata unasottrattacriminalità partecipando ad un avviso pubblico bandito sempre dal Comune di ...

