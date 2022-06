Beni confiscati, a Caserta 300 aziende sequestrate alla criminalità (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – In provincia di Caserta sono presenti circa 300 aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata che hanno necessità di continuare a produrre. Il dato è emerso dalla primo riunione del Tavolo provinciale permanente per le aziende sequestrate e confiscate tenutosi alla prefettura di Caserta. L’organismo tra i primi a riunirsi sul territorio nazionale, è stato istituito con decreto del Prefetto di Caserta del 5 maggio scorso sulla base del Codice Antimafia (articolo 41ter), e ha lo scopo di favorire la continuazione dell’attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali delle aziende sottratte ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– In provincia disono presenti circa 300e confiscateorganizzata che hanno necessità di continuare a produrre. Il dato è emerso dprimo riunione del Tavolo provinciale permanente per lee confiscate tenutosiprefettura di. L’organismo tra i primi a riunirsi sul territorio nazionale, è stato istituito con decreto del Prefetto didel 5 maggio scorso sulla base del Codice Antimafia (articolo 41ter), e ha lo scopo di favorire la continuazione dell’attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali dellesottratte ...

