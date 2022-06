Bellinzona | UFFICIALE | l'ex Napoli e Lecce Sesa è il nuovo tecnico

Pubblicità

Ticinonline

... l'ex direttore finanziario della Fifa, che davanti al Tribunale penale federale diha ... al Tribunale penale federale, la sededell'allora capo investigatore Thormann. Ma ora la ...... come Visions sud est e la Città di, che sponsorizzano l'Open Doors Grant del valore di ... Sito: www.locarnofestival.ch Nuovo ufficiale per il Centro controlli veicoli pesanti BELLINZONA - Il Centro di controllo veicoli pesanti di Giornico (CCVP) sarà gestito da un nuovo ufficiale. Franco D’Andrea è stato infatti promosso questa mattina, dal Consiglio di Stato ticinese, al ...BELLINZONA - Dopo aver conquistato il campionato di Promotion League e la conseguente promozione in Challenge League con il Bellinzona, la società granata ha comunicato nella giornata odierna che Marc ...