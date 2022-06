Belen Rodriguez e Stefano De Martino | il bacio non lascia dubbi | ufficialmente di nuovo una coppia

(Di giovedì 23 giugno 2022) Il ritorno di fiamma traDeè ormai ufficiale. Dopo mesi in cui i due hanno comunque fatto capire di essere tornati ad essere una, finalmente è arrivato il. Il settimanale Chi ha immortalato lamentre si scambia tenere effusioni durante una passeggiata insieme a loro figlio Santiago. La showgirl e il conduttore tv si abbracciano e si baciano con passione, ma anche con tanta intimità. Il quadro è proprio quello di una famiglia felice insieme anche a Luna Marì, la bambina avuta dacon Antonino Spinalbese. Se per diverso tempo i due hanno detto, più o meno ironicamente, di essere in prova senza ufficializzare la ritrovata pace familiare, ora con ilsi può dire sia arrivata ...

Per il momento è qualcosa di più di una voce, ma non si tratta ancora di una certezza: Belén Rodríguez potrebbe passare a Discovery . La sorprendente notizia è stata riportata da Dagospia , che parla ...... mettendo da parte la sua passione per il ballo per concentrarsi su nuovi orizzonti lavorativi, Rai ha scommesso sul marito die la scommessa è stata decisamente vincente. Ora, per De ...Chi è la nuova fidanzata di Can Yaman Sembra che l'attore si sia legato a una sua collega italiana, ma di chi parliamoAntonino Spinalbese a ruota libera. Il fotografo si toglie qualche sassolino dalla scarpa e demolisce pubblicamente Belen. Fan increduli ...