Beautiful anticipazioni | Eric rifiuta nuovamente Quinn

Leggi su formatonews

(Di giovedì 23 giugno 2022) Le trame direlative alla puntata di oggi ci fanno sapere cheviene respinta da. Vediamo insieme i dettagli. Una nuova puntata attende i fan di. Leci fanno sapere cheproverà di nuovo ad avvicinarsi a, ma il Forrester non le darà nessuna possibilità. Ma adiamo a vedere insieme tutti i dettagli dell’episodio.: nessun riavvicinamento (web)Come abbiamo visto nelle precedenti puntate,è andata da Carter per mettere pace con Zoe ma stranamente i due sono finiti per avvicinarsi più del dovuto. Il Walton è un uomo sensibile e attraente e resistere al suo fascino è davvero complicato perin questo momento. ...