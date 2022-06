Beatrice Valli nella “piscina dei peccati” in Puglia (Di giovedì 23 giugno 2022) L’organizzazione delle nozze è stata impegnativa, e l’evento emozionante. Ora per Beatrice Valli e Marco Fantini è arrivato il momento di riposarsi e ricaricare le pile. Per farlo hanno scelto un resort in Puglia dove si godono qualche giorno di vacanza con i figli Alessandro, Bianca e Azzurra. L’influencer ne approfitta per qualche scatto sexy in bikini a mollo in quella che è stata ribattezzata da suo marito “la piscina dei peccati”. Il riferimento di Fantini nel nome che ha dato alla vasca è all’addio al nubilato di sua moglie. La Valli aveva trascorso nello stesso luogo qualche giorno spensierato insieme alle amiche e in quella piscina aveva posato totalmente nuda per qualche scatto social. Tornata sul luogo del fattaccio ci ricasca e, sebbene stavolta indossi un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 23 giugno 2022) L’organizzazione delle nozze è stata impegnativa, e l’evento emozionante. Ora pere Marco Fantini è arrivato il momento di riposarsi e ricaricare le pile. Per farlo hanno scelto un resort indove si godono qualche giorno di vacanza con i figli Alessandro, Bianca e Azzurra. L’influencer ne approfitta per qualche scatto sexy in bikini a mollo in quella che è stata ribattezzata da suo marito “ladei”. Il riferimento di Fantini nel nome che ha dato alla vasca è all’addio al nubilato di sua moglie. Laaveva trascorso nello stesso luogo qualche giorno spensierato insieme alle amiche e in quellaaveva posato totalmente nuda per qualche scatto social. Tornata sul luogo del fattaccio ci ricasca e, sebbene stavolta indossi un ...

