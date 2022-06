Beatrice Gherardini | da TikTok alle librerie | ecco il primo libro della ' beauty maker' più seguita

(Di giovedì 23 giugno 2022)sbarca in libreria. Da martedì 5 luglio sarà disponibile ' Tutti i trucchi del Make - up ', ilstar e make - up artist piùsu Tik Tok Italia con ...

Pubblicità

DaSapereit : 'Tutti i trucchi del Make-up': il primo libro di Beatrice Gherardini - giovannizambito : Beatrice Gherardini, 'Tutti i trucchi del Make-up” 1° libro della beauty star e make-up artist -

sbarca in libreria. Da martedì 5 luglio sarà disponibile ' Tutti i trucchi del Make - up ', il primo libro della beauty star e make - up artist più seguita su Tik Tok Italia con ...Il libro è già pre - ordinabile al seguente link https://amzn.to/3xqQuMg Considerata come una delle beauty maker e make - up artist più amate e seguite sui socialè un concentrato ...Su TikTok è la beauty star e make-up artisti più seguita in Italia e adesso è pronta a stupire tutti con il suo primo libro Beatrice Gherardini sbarca in libreria. Da martedì 5 luglio sarà disponibile ...Il primo libro della Beauty Maker più apprezzata su Tik Tok con oltre 1,2 milioni di followers dal 5 luglio in tutte le librerie Da martedì 5 Luglio sarà ...