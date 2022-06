Bayer Leverkusen | blindato Wirtz | ufficiale il rinnovo del trequartista

(Di giovedì 23 giugno 2022) Florianin forza al, ha firmato ildi contratto con il club tedesco: i dettagli Ilpotrà contare ancora a lungo sul supporto della stellina Florian. Il giovane, inseguito da diversi top club europei, ha infatti firmato ildi contratto con le Aspirine. Per lui firma su un quinquennale fino al giugno del 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : #Wirtz e il #BayerLeverkusen ancora insieme ?? - sportli26181512 : Bayer Leverkusen, UFFICIALE: Wirtz rinnova fino al 2027: Il Bayer Leverkusen blinda Florian Wirtz: ufficiale il rin… - Gio_Dusi : Dopo #Schick, anche Florian #Wirtz prolunga il suo contratto con il Bayer Leverkusen: accordo fino al 2027 - ovvero… - frysalvi : @dan_maze Un grandissimo campione. Enorme. Poi a quel Mondiale lì era in una forma strepitosa. Probabilmente però,… - FCIMOILYY : RT @JumpedGoldoni: Primo, voglio fare una grande scusa ai tifosi del Bayer Leverkusen... -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Ilblinda Florian Wirtz : ufficiale il rinnovo del centrocampista fino al 2027.È da queste considerazioni che nasce, e la riporta proprio la Sueddeutsche, l'iniziativa di René Adler, trentasettenne ex portiere con un passato al. Lui - che faceva parte di questo ... UFFICIALE: il Bayer Leverkusen blinda il suo gioiello, Wirtz ha firmato il rinnovo Il giovanissimo trequartista tedesco Florian Wirtz ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Bayer Leverkusen ...23.06 13:46 - MERCATO - Marchetti: "Napoli Ci sono speranze per Koulibaly e Mertens, Deulofeu interessa ma c'è distanza con l'Udinese, Tameze è un obiettivo, Simeone è una possibilità" 23.06 13:41 - ...