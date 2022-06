Basket: Luka Doncic, confermata la sua presenza in Italia-Slovenia a Trieste (Di giovedì 23 giugno 2022) L’attesissima conferma è arrivata tramite gli account social della Federazione slovena: Luka Doncic scenderà sul pianeta Trieste con la maglia della sua Slovenia. L’occasione è l’incontro con l’Italia in quel del PalaRubini (Allianz Dome), che servirà al contempo anche da debutto di Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Nazionale azzurra. Doncic, che ha chiuso la stagione NBA con le finali di Conference, in cui troppo forti sono stati i futuri vincitori dell’anello, i Golden State Warriors, comincia a voler aiutare a riconfermare lo status che la Slovenia ha acquisito nel 2017: quello di Campione d’Europa. Basket: mercato intenso in Serie A. Repesa a Pesaro, si muovono Verona e Trento E lo fa partendo da un’amichevole ormai salita a livelli di ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) L’attesissima conferma è arrivata tramite gli account social della Federazione slovena:scenderà sul pianetacon la maglia della sua. L’occasione è l’incontro con l’in quel del PalaRubini (Allianz Dome), che servirà al contempo anche da debutto di Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Nazionale azzurra., che ha chiuso la stagione NBA con le finali di Conference, in cui troppo forti sono stati i futuri vincitori dell’anello, i Golden State Warriors, comincia a voler aiutare a riconfermare lo status che laha acquisito nel 2017: quello di Campione d’Europa.: mercato intenso in Serie A. Repesa a Pesaro, si muovono Verona e Trento E lo fa partendo da un’amichevole ormai salita a livelli di ...

Pubblicità

TV7Benevento : Basket: Italia-Slovenia, Doncic in campo nell'esordio in panchina di Pozzecco - - sportli26181512 : Basket, Italia-Slovenia: Doncic sarà in campo nell'esordio in panchina di Pozzecco: Gianmarco Pozzecco debutterà su… - zazoomblog : Basket l’Italia sfiderà la Slovenia in amichevole: ci sarà anche Luka Doncic - #Basket #l’Italia #sfiderà #Slovenia - MavsDiego : @BStrisce @basket_talks -Non credo Jerami Grant possa portare a Dallas quello che serve dopo un addio di Brunson, n… - basket_talks : Io sono Eisemberg ( in onore del grande Walter White), tifo mio malgrado Detroit, venero Cade Cunningham, Luka garza e Trae Young -