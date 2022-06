Basket, l’Italia sfiderà la Slovenia in amichevole: ci sarà anche Luka Doncic (Di giovedì 23 giugno 2022) Italia-Slovenia: l’estate azzurra dell’ItalBasket di Gianmarco Pozzecco, che punta agli Europei di settembre, inizierà con un test di alto livello, contro i campioni d’Europa in carica, i quali avranno a disposizione nel loro roster anche Luka Doncic. Ad annunciarlo, con un tweet, è stata la stessa Federazione Slovena di Pallacanestro: Doncic, superstar che in NBA è in forza ai Dallas Mavericks, è a Trieste e sarà in formazione per la partita di sabato. BREAKING NEWS @Luka7Doncic prejel zeleno lu? in je že v Trstu. Popoldan bo z #mojtim opravil trening ter bil v postavi za sobotno tekmo z Italijo. pic.twitter.com/C4UUeolQHJ — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs si) June 23, 2022 Palla a due prevista per sabato 25 maggio, nella città ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Italia-: l’estate azzurra dell’Italdi Gianmarco Pozzecco, che punta agli Europei di settembre, inizierà con un test di alto livello, contro i campioni d’Europa in carica, i quali avranno a disposizione nel loro roster. Ad annunciarlo, con un tweet, è stata la stessa Federazione Slovena di Pallacanestro:, superstar che in NBA è in forza ai Dallas Mavericks, è a Trieste ein formazione per la partita di sabato. BREAKING NEWS @prejel zeleno lu? in je že v Trstu. Popoldan bo z #mojtim opravil trening ter bil v postavi za sobotno tekmo z Italijo. pic.twitter.com/C4UUeolQHJ — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs si) June 23, 2022 Palla a due prevista per sabato 25 maggio, nella città ...

