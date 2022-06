Basket: Italia-Slovenia, Doncic in campo nell'esordio in panchina di Pozzecco (Di giovedì 23 giugno 2022) Trieste, 23 giu. - (Adnkronos) - Luka Doncic sarà in campo sabato nell'amichevole di Trieste tra Italia e Slovenia, che segnerà anche l'esordio di Gianmarco Pozzecco sulla panchina azzurra. La conferma è arrivata dalla FederBasket slovena attraverso un tweet. "Luka Doncic ha ricevuto il via libera ed è già a Trieste. Nel pomeriggio si allenerà con la squadra e sabato sarà in campo contro l'Italia". E' arrivato dunque l'ok da parte dei Dallas Mavericks, franchigia con cui il playmaker classe 1999 gioca in Nba. Doncic ha guidato, insieme all'altra stella Nba Goran Dragic, la Slovenia alla conquista dell'Europeo del 2017, mentre lo scorso anno a Tokyo ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Trieste, 23 giu. - (Adnkronos) - Lukasarà insabato'amichevole di Trieste tra, che segnerà anche l'di Gianmarcosullaazzurra. La conferma è arrivata dalla Federslovena attraverso un tweet. "Lukaha ricevuto il via libera ed è già a Trieste. Nel pomeriggio si allenerà con la squadra e sabato sarà incontro l'". E' arrivato dunque l'ok da parte dei Dallas Mavericks, franchigia con cui il playmaker classe 1999 gioca in Nba.ha guidato, insieme all'altra stella Nba Goran Dragic, laalla conquista dell'Europeo del 2017, mentre lo scorso anno a Tokyo ha ...

