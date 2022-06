Basket 3×3, Giochi del Mediterraneo 2022: i convocati dell’Italia. Under 23 in campo, Madera e Valentini i fari (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono state diramati dalla FIP i nomi che faranno parte della spedizione italiana ai Giochi del Mediterraneo 2022 per quanto riguarda il Basket 3×3 (30 giugno-3 luglio). In particolare, la decisione federale è stata quella di mandare squadre composte esclusivamente da Under 23. Tutte e due le formazioni verranno guidate da Luciano Nunzi, coach che ha fatto tanta A2 maschile, come ad esempio a Rieti ed EuroBasket Roma, prima di scendere di categoria a Bisceglie, piazza dove c’è un sentire cestistico particolarmente importante. Di seguito i nomi (di costoro, solo in 4 a formazione andranno a Orano). Under 23 Maschile Riccardo Chinellato (2000, 1.98, Pallacanestro Piacentina) Lorenzo De Zardo (1999, 1.99, Alberti e Santi Fiorenzuola 1972) Antonio Gallo (2000, 1.88, Bava ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Sono state diramati dalla FIP i nomi che faranno parte della spedizione italiana aidelper quanto riguarda il3×3 (30 giugno-3 luglio). In particolare, la decisione federale è stata quella di mandare squadre composte esclusivamente da23. Tutte e due le formazioni verranno guidate da Luciano Nunzi, coach che ha fatto tanta A2 maschile, come ad esempio a Rieti ed EuroRoma, prima di scendere di categoria a Bisceglie, piazza dove c’è un sentire cestistico particolarmente importante. Di seguito i nomi (di costoro, solo in 4 a formazione andranno a Orano).23 Maschile Riccardo Chinellato (2000, 1.98, Pallacanestro Piacentina) Lorenzo De Zardo (1999, 1.99, Alberti e Santi Fiorenzuola 1972) Antonio Gallo (2000, 1.88, Bava ...

