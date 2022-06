Barù Gaetani, nasce una nuova fanpage: una donna contro Jessica Selassiè (Di giovedì 23 giugno 2022) Barù Gaetani si fidanza con Ludovica Persissinotto e nasce una nuova fanpage. Gli utenti sono a favore della neo coppia ma contro Jessica Selassiè, in particolare una donna Si chiama Luru Ludovica Baru ed è la nuova fanpage di coppia dedicata a Barù Gaetani e alla fidanzata Ludovica Persissimotto. La relazione tra i due è venuta fuori solo di recente e – probabilmente – per volontà della ragazza, ormai stanca dei rumors e della poca chiarezza di Barù nei confronti di media e fan. Anche Jessica Selassiè si è spesa “a favore” della neo nata coppia, pubblicando sui suoi social un lungo monologo in cui annunciava il suo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 giugno 2022)si fidanza con Ludovica Persissinotto euna. Gli utenti sono a favore della neo coppia ma, in particolare unaSi chiama Luru Ludovica Baru ed è ladi coppia dedicata ae alla fidanzata Ludovica Persissimotto. La relazione tra i due è venuta fuori solo di recente e – probabilmente – per volontà della ragazza, ormai stanca dei rumors e della poca chiarezza dinei confronti di media e fan. Anchesi è spesa “a favore” della neo nata coppia, pubblicando sui suoi social un lungo monologo in cui annunciava il suo ...

tarmablu : @MassimoGaudio3 È un # nato per supportare Baru Gaetani e Jessica Selassie. Hanno fatto il GF, sono due belle perso… - LaicSempre : @MassimoGaudio3 Almeno che tu non sia Baru Gherardo Fedrigo Gaetani dell’Aquila d’Aragona,scordati che trovi figa per te qua??????? #jeru - deboriglia : Secondo indiscrezioni l'aristocratico Baru Gaetani, nipote del famoso Costantino della Gherardesca è stato avvistat… - Carlo31584180 : RT @TheJeruTimes: ULTIME DA INSTAGRAM Con una Igs, la casa discografica Sony annuncia una collaborazione tra Barù Gaetani e Tom Walker, in… - Nicky92_ : RT @TheJeruTimes: ULTIME DA INSTAGRAM Con una Igs, la casa discografica Sony annuncia una collaborazione tra Barù Gaetani e Tom Walker, in… -

